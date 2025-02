En el acto ha intervenido el nuevo líder de Hezbolá, Naim Qasem, quien en unas imágenes proyectadas en las pantallas del estadio --él no estaba presente-- ha defendido frente al ataúd de Nasralá dar "una oportunidad a la diplomacia" sin renunciar a la resistencia.

"La resistencia es esencial, un derecho que nos ampara mientras continúe la ocupación y decidamos ejercerla. Vamos a dar una oportunidad a la diplomacia. Después decidiremos", ha explicado. " Aceptamos el alto el fuego porque no era posible seguir la batalla sin un horizonte y por eso optamos por dar una muestra de fuerza por nuestra parte", ha añadido.

En cualquier caso, ha destacado el papel de las milicias de Hezbolá en apoyo a Gaza y después en respuesta a la intervención militar israelí en el sur del país. "Los israelíes planificaron la guerra en nuestra contra en solo cuatro días (...). La presión no tenía precedente, pero la resistencia tampoco tuvo precedentes y pudimos reestructurarnos y los 75.000 militares israelíes no pudieron avanzar hacia el interior de nuestra tierra. Sois el pueblo que no puede ser derrotado", ha proclamado.