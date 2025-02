Su vicepresidente, J. D. Vance , comentó entre risas en una entrevista para 'Fox News' que, hace poco en una reunión, Trump pulsó el botón rojo y él mismo se asustó y le preguntó que si todo iba bien a lo que el presidente contesto "sí, solo he pedido un refresco ".

No obstante, las turbulencias entre Trump y Boeing no hacen más que crecer ya que la compañía lleva años de retraso en la entrega de los dos nuevos aviones que sustituirían a los que se usan de forma indistinta desde hace más de 30 años. "Vamos a tener un nuevo Air Force One si Boeing lo termina de una vez", dijo Trump mostrando su enfado la semana pasada. Por ello, ha pedido ayuda a su aliado Elon Musk para que presione a la compañía y acelere los trámites o busque alternativas para así poder disfrutar de su refresco favorito a bordo de su nuevo avión.