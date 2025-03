Todos los ojos estaban puestos en Karla Sofía Gascón en los premios Oscar 2025 . La protagonista de 'Emilia Pérez' acudió a la gala más importante del cine luciendo un look que han bautizado como " el vestido de la venganza " en referencia a Lady Di.

La actriz se ha dejado ver en los Oscar después de protagonizar una gran polémica que le dejó fuera de multitud de eventos importantes para el cine . Sin embargo, en esta ocasión lo ha hecho y ha aparecido luciendo un atuendo negro de manga larga con escote asimétrico confeccionado en terciopelo y con apliques brillantes por todo el cuerpo . Un 'look' que ha captado la atención de la gente porqu e ha recordado al "vestido de la venganza" de Lady Di , una vestimenta que pasó a la historia como un concepto que refleja un cambio, un antes y un después en la vida de la persona que lo lleva.

En el caso de Karla Sofía Gascón, este vestido negro le ha servido "para demostrar al mundo que no la van a hundir" , según la psicóloga Lara Ferreiro. Es un look que hemos visto en otras famosas, como por ejemplo en Shakira en la Met Gala en 2022 tras separarse de Piqué, y que "te da autoestima y un chute de empoderamiento femenino" .

Aunque la protagonista de 'Emilia Pérez' no pisó la alfombra roja para evitar preguntas incómodas de la prensa, no pudo evitar la broma que lanzó el presentador de la gala. Eso sí, "lo encaja muy bien e incluso hace una reverencia juntando las manos en señal de perdón", señala Julio García, analista y lenguaje no verbal.