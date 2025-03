"China da la bienvenida y apoya todos los esfuerzos comprometidos con la paz. Al mismo tiempo, debe remarcarse que las raíces de esta crisis son complejas e intrincadas. Se necesita tiempo (...). Pero no puede haber ganadores en el conflicto, y no habrá perdedores en la paz. La mesa de negociaciones es el final del conflicto y el punto de partida hacia la paz", ha dicho Wang Yi.

Por otro lado, respecto a las relaciones con Rusia y Vladímir Putin, el jefe de la diplomacia china ha afirmado que la relación Pekín-Moscú "es una constante en un mundo turbulento, no una variable en juegos geopolíticos", de tal forma que ha celebrado que ambos países hayan "explorado una forma de llevarse bien entre sí, de "no alineación, no confrontación y no apuntar a terceros", en la "vanguardia de las relaciones de grandes potencias".