Europa saca pecho y traza un plan de rearm e. Los 27 invertirán 150.000 millones de euros en la próxima década. Con sus guiños a Rusia y sus desprecios a Volodimir Zelenski , Donald Trump ha sacudido el tablero geopolítico y advierte que no protegerá a los países de la OTAN que no inviertan suficiente en defensa. Ante todo eso, la Unión Europea le planta cara y busca reducir su dependencia de Estados Unidos.

Para Trump, su negativa a no defender a quien no invierta en defensa es "sentido común". "Si no pagan, no los voy a defender. No, no los voy a defender", ha respondido en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena de televisión estadounidense ABC.