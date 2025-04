"Terrible accidente de helicóptero en el río Hudson. Parece que seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños, ya no están con nosotros. Las imágenes del accidente son horribles. Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas".

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha confirmado que no hubo supervivientes en el accidente y que se trataba de "una familia de España y un piloto", especificando que había dos adultos y tres niños entre los pasajeros, además del conductor.

El helicóptero pertenecía a una empresa turística llamada New York Helicopter Tours, que ofrece visitas panorámicas de Manahattan desde el cielo.

El director ejecutivo de la empresa turística, Michael Roth, dijo a New York Post estar "devastado" y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".