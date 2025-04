"No olviden que la Unión Europea se creó para eso. La Unión Europea se creó para hacer daño a Estados Unidos en el comercio . Y nos metieron en la OTAN porque no pagan la cuenta" , ha afirmado Trump durante un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en el que también estaba el presidente salvadoreño, Nayib Bukele .

"Pero ahora, desde que me he implicado, ya pagan la cuenta. He conseguido más de 600.000 millones de dólares para la OTAN (...). Ocho de los 28 países pagaban. El resto eran delincuentes y les dije: 'si no pagáis vamos a dejar de protegeros' y el dinero llegó, más de 600.000 millones", ha relatado.