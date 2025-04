‘ New York Helicopter ’, la compañía propietaria del helicóptero turístico en el que el jueves de la pasada semana murió una familia española en Nueva York , deja de operar por orden del Gobierno. Así lo ha anunciado la máxima autoridad aérea de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés), que está investigando a la empresa y las medidas de seguridad con las que contaba.

El helicóptero siniestrado no llevaba ni cámaras ni ningún sistema de registro de incidencias, lo que ha impulsado la orden contra la compañía. No en vano, el anuncio de la suspensión de New York Helicopter ha tenido lugar horas después de que el líder la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, pidiera en rueda de prensa a la FAA que retirara su certificado de operación inmediatamente argumentando que la empresa trabajaba "con garantías de seguridad mínimas".