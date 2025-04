Actualmente, hay un boicot contra los productos estadounidenses, muchos españoles se niegan a comprar productos de Estados Unidos: "Creo que el nacionalismo no es una buena idea, no da buenos consejos y no ayuda, lo que hay que hacer es mantener la cabeza fría y tratar de analizar los problemas en sí mismos y buscar soluciones. Las campañas nacionalistas o de boicot me parecen muy mala idea", apuntaba Rafael Dezcallar.