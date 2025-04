“Putin se siente con la carta ganadora en su mano y no va a ceder a treguas que no garanticen una serie de condiciones que quiere imponer, que son bien conocidas, como el compromiso de que la OTAN no termine integrando a Ucrania y, también, que no haya tropas occidentales en las inmediaciones de Rusia. No parece que vaya a conceder la más mínima tregua si no se cumplen esos objetivos”, añadía.