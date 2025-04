El italiano es uno de los cardenales caídos en desgracia durante el mandato de Francisco después de que, en 2023, fuese c ondenado a cinco años y seis meses de cárcel por fraude fiscal .

El caso de irregularidades financieras comenzó en 2020 y, tras un proceso que sacudió a la Santa Sede, el recién fallecido pontífice decidió entonces suspender al cardenal de forma fulminante, retirándole así sus privilegios como purpurado. Tanto es así que el Vaticano no le contabiliza entre los 135 cardenales menores de 80 años que tienen en sus manos la elección del nuevo papa, aunque la cifra se ha reducido realmente a 133 después de que dos cardenales, el arzobispo de Sarajevo, Vinko Puljić, y el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares , hayan anunciado su baja por enfermedad.

“El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito”, afirmaba al diario ‘Unione Sarda’.

Angelo Becciu no solo es el primer cardenal juzgado por un tribunal penal del Vaticano . También fue condenado a inhabilitación “ perpetua ” para ejercer cargos en la Santa Sede y hoy simboliza, de hecho, ese otro grupo que, lejos de mostrarse afín al argentino, representaba ciertas enemistades internas .

El cónclave, en el que entrarán 133 cardenales electores , si no se cuenta a Becciu y no hay más cambios, está llamado a elegir al sucesor del papa Francisco. A la espera de una fecha para su celebración, el protocolo dicta que debe ser entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, lo que genera gran expectación.

Respecto a estos casos, un periodista holandés preguntó a Ouédraogo sobre su situación, a lo que el cardenal contestó: “En mi pueblo no había hospitales ni escuelas. Nací en casa y no me dieron fecha de nacimiento”.