Durante su vuelo de regreso a Estados Unidos tras su encuentro con Volodimir Zelenski antes acudir al funeral del papa Francisco en Roma, Trump ha lamentado que el presidente ruso, " no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles".

"Es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias", ha estimado el mandatario estadounidense. "Me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera", ha avisado en un post publicado en su plataforma Truth Social.