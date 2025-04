El funeral de Francisco ha sido un día muy emotivo para ella: "He aguantado muy bien emocionalmente hasta la homilía. En el momento en el que el cardenal ha dicho tantas veces 'tú nos pedías, no te olvides de rendir por mi', que era su despedida, ahí es donde me he dado cuenta de golpe que ya nunca más leeré esa frase, nunca más una llamada desconocida en el teléfono móvil y nunca más me dará un respingo en el corazón".