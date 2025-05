Así funciona la pena medicinal, el castigo para quien incumpla las normas del cónclave

El sagrado documento determina que: "Se prohíbe en particular a los cardenales electores revelar a sus eventuales servidores o a cualquier otra persona noticias que directa o indirectamente se relacionan con las votaciones, así como lo que se ha tratado o decidido sobre la elección del Pontífice en las Congregaciones de cardenales, bien sea antes, bien durante el Cónclave. Asimismo, los ayudantes del cónclave están obligados a evitar atentamente todo lo que de algún modo podría violar directa o indirectamente el secreto, como palabras, escritos, signos o cualquier otra cosa , bajo pena de excomunión latae sententiae, reservada a la Sede Apostólica".

Por tanto, cualquier persona que revele un mínimo de información sobre el cónclave será inmediatamente expulsado de su confesión religiosa, lo que se considera una pena medicinal. Y esto no solo es aplicable durante el periodo de la votación, sea cual sea su extensión. También al resto de la vida: "Ordenamos también a los cardenales electores, graviter onerata ipsorum conscientia, guardar secreto sobre todo esto aun después de la elección del nuevo Pontífice, recordando que no es lícito violarlo de ningún modo, si no ha sido concedida una especial y explícita facultad por el mismo Pontífice. Queremos extender esta orden a todos los demás que participan en el Cónclave, que por casualidad, de buena o mala fe, hayan llegado a conocimiento de lo que se ha hecho dentro", concluye la Constitución Apostólica.