Un padre mata a golpes a su bebé de un año en Brasil: "Le pegaba porque pensaba que no era su hija"

Shock en Brasil. Una bebé de apenas un año fue hallada muerta en su casa el pasado sábado con signos de haber sido agredida físicamente. Las autoridades locales investigan lo ocurrido y todo apunta a que el padre de la niña es el culpable de golpearla hasta la muerte. Por ahora no habría sido localizado, ya que habría sido arrestado.

La pequeña ha sido identificada como Maya Simor Pereira. Así lo informan en el medio local 'G1'. La bebé convivía desde hace dos meses con su madre, su padre y su abuelo paterno en una vivienda de Cariacica, localidad ubicada en el estado de Espírito Santo. La progenitora de la niña, de 19 años, aseguró en su declaración ante la Policía que el día de la tragedia, el 17 de mayo, su marido retuvo a su hija en el cuarto y no dejó que ella entrara.

"Después de almorzar, al mediodía, la llevó a la cocina, pero ella me vio y empezó a llorar. La llevó al dormitorio y la golpeó. Fue él quien le mordió el brazo. No me dejó entrar a la habitación", ha apuntado la madre al rotativo citado. Posteriormente, la mujer agregó que la bebé había sido atacada en más ocasiones porque el hombre pensaba que Maya no era su hija.

La desesperación de la madre: "No pude hacer nada porque tenía miedo"

"Empezó a golpearla después de que cumpliera siete meses porque para él no era su hija. No pude hacer nada porque tenía miedo. Me atacó dos veces, intentó matarme con una corbata y en otra ocasión me golpeó con una cuerda de motocicleta", ha precisado la madre, que entró en la habitación después de que su pareja se encerrara y se percató de que la menor ya no respiraba, por lo que alertó a su suegro, que se quedó muy sorprendido y afectado.

El abuelo de Maya llegó sobre las 18:00 (hora local) a la vivienda y llamó a urgencias. Los sanitarios, no obstante, solo pudieron confirmar la muerte de la pequeña, que presentaba moretones en los brazos, piernas y un ojo, así como una marca de mordedura en el cuerpo. El cuerpo de la bebé fue enviado al Instituto Médico Legal (IML) de la Policía Científica donde se le practicará la necropsia para esclarecer las causas de su deceso. La progenitora, como explica, también temió por su vida.

El padre y supuesto asesino no ha sido localizado hasta ahora. Según le dijo a la madre de la niña en un mensaje, se entregaría a las autoridades el domingo. Pero nadie ha vuelto a tener noticias de él. Los agente siguen investigando.