Donald Trump amenaza a la UE con tasas del 50% para todos los productos a partir del 1 de junio: Bruselas trata de encontrar un acuerdo

Trump reactiva los aranceles a la UE del 50% a partir de junio, porque las conversaciones "no están dando frutos"

Donald Trump vuelve a la carga y agita los aranceles contra Europa. Amenaza con tasas del 50% para todos los productos a partir del 1 de junio, es decir, dentro de nueve días. Los chantajes del mandatario hay que tomarlos con cautela. Muchas veces se han vuelto en su contra y en ocasiones él mismo los acaba desmontando ante el riesgo de desastre.

Los efectos ya se sienten en las bolsas europeas, que han caído un 1,5%. En Wall Street también se resiente el índice tecnológico Nasdaq. El presidente de EEUU dice que las negociaciones con Bruselas no están yendo a ninguna parte. "No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido el acuerdo en un 50%. Pero repito, no habrá aranceles si ellos construyen sus plantas aqui", ha subrayado Trump en las últimas horas. Bruselas no se toma a broma la amenaza de las tasas mencionadas.

Porque, hay que recordar, Trump mantiene aranceles del 25% al acero y al aluminio y fijó los demás al 10%, tasas ya muy altas, pero que él vendió como un gesto de buena voluntad para negociar. Ahora, en plena negociación, vuelve a ser el 'poli malo'. Según informa Lluís Tovar, todo lo ocurrido este viernes con el mandatario ha caído en Bruselas como "un jarro de agua fría" y con "mucha sorpresa".

Este nuevo impulso de Donald Trump se lee en Bruselas como un movimiento de presión

En Bruselas reconocían en los últimos días que las conversaciones iban moderadamente bien, pero ahora, este nuevo impulso de Donald Trump, lo leen como un movimiento de presión, como parte de la estrategia de negociación para que la Unión Europea le haga una oferta, una propuesta antes del 1 de junio, la semana que viene. Por lo tanto, ignorando también ese plazo que ambas partes habían dado de 90 días.

Trump agita de nuevo el fantasma de una guerra comercial abierta. Esta tarde se ha producido una llamada entre el negociador europeo, el Comisario de Comercio, y su homólogo americano. Este encuentro trata de calmar las aguas. Queda por ver si realmente hay alguna opción real de un acuerdo la semana que viene que evite el peor escenario.