El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Rusia y Ucrania han "completado" este viernes las negociaciones para lo que ha descrito como "un gran canje de prisioneros", sin especificar si se refiere al pactado la semana pasada y que contemplaba la entrega de 1.000 personas por cada una de las dos partes.

"Felicitaciones a las dos partes de esta negociación. Esto podría derivar en algo grande", ha celebrado Trump, en un mensaje en la red Truth Social en el que ha anticipado que "en poco tiempo" se pondría en práctica el citado canje.

El pacto de intercambio de prisioneros

Las autoridades rusas y ucranianas pactaron la semana pasada el intercambio de un total de 2.000 prisioneros, dentro de las negociaciones directas que celebraron en la ciudad turca de Estambul, las primeras en más de tres años. Los gobiernos de ambas países habían señalado en estos últimos días que estaban ultimando los detalles para llevarlo a cabo.

Sin acuerdo sobre la segunda ronda de negociaciones

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado este viernes que aún no hay acuerdo sobre la fecha o el lugar para la segunda ronda de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en medio de versiones de prensa de que estas pueden celebrarse la semana que viene en el Vaticano. "No, los plazos (de reanudación del diálogo) aún no han sido fijados", dijo Lavrov, citado por la agencia Interfax, durante una conferencia en Moscú.

En cuanto a la nueva sede de la reunión, Lavrov consideró "poco realista" la opción del Vaticano, apoyada por Estados Unidos. "Mucha gente fantasea sobre cuándo y dónde se celebrará (la próxima reunión). No tenemos ninguna idea al respecto ahora", aseguró.

Lavrov aseguró que el Vaticano, como lugar del próximo encuentro, es "poco elegante". "Resulta un poco elegante que dos países ortodoxos discutan temas relacionados con la eliminación de las causas profundas (de su conflicto) en una plataforma católica", opinó.

También el Kremlin negó que ya haya un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones con Ucrania. "Todavía no hay ninguna decisión o acuerdo sobre el próximo lugar de las negociaciones. Por supuesto, esta decisión no la puede tomar una sola parte. Se requiere el consentimiento de ambas partes", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.