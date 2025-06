El despliegue de los B-2 no implica que Trump haya tomado una decisión ya que reubicar activos militares es algo normal

Donald Trump abandona el G7 por el conflicto en Oriente Medio y pide la evacuación inmediata de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido despegar varios bombarderos B-2 en el océano Pacífico, según el seguimiento de sitios web especializados en tráfico aéreo. Un paso que llega después de que el mandatario, anunciase que decidirá "en las próximas dos semanas" si interviene militarmente en Irán para apoyar a las tropas israelíes.

Estos cazas son capaces de transportar las potentes bombas antibúnkeres, de más de 13 toneladas, que Trump medita desplegar contra las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Al parecer, estuvieron acompañados por aviones cisterna para su reabastecimiento durante el vuelo.

El envío de estos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos no implica que el líder republicano haya tomado una decisión puesto que no resulta extraño el hecho de reubicar activos militares, informa el diario 'The New York Times'.

De acuerdo con los rastreadores de vuelos, los B-2 partieron desde la base aérea de Whiteman, en el estado de Misuri, con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia que alberga instalaciones militares.