"El America Party (Partido América) queda formado para devolveros vuestra libertad", anunciaba el propio Elon Musk en 'X' sin dar mayores detalles

Donald Trump carga contra Elon Musk y su anuncio para impulsar un nuevo partido, 'America Party': “Creo que es ridículo”

Elon Musk, tras salir de la Administración Trump después de una sucesión de desencuentros con el presidente estadounidense, parece no haber dejado de lado completamente el escenario político. Al contrario, y para sorpresa de muchos, ha irrumpido de nuevo con un anuncio que no ha dejado indiferente a nadie: la creación de un nuevo partido llamado ‘America Party’.

Tras abandonar el Departamento de Eficiencia Energética (DOGE, por sus siglas en inglés) y en plena guerra abierta con Donald Trump por su disparidad de opiniones en la estrategia financiera y política, Elon Musk ha impulsado desde su red social, ‘X’, esta nueva iniciativa, la cual presenta frente al “bipartidismo” y como alternativa para “devolver” la “libertad” a la ciudadanía, según expresa.

Elon Musk y el partido ‘America Party’.

"A la hora de arruinar a nuestro país con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia. Hoy, el Partido América queda formado para devolveros vuestra libertad", anunciaba exactamente Elon Musk en su publicación en ’X’.

En ella, el magnate no ahondaba en más detalles sobre las ideas o las bases que sustentarán el partido, aunque sí lanzaba toda una declaración de intenciones que no ha tardado en desatar múltiples reacciones, incluida la del propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien no ha dudado en calificar de “ridículo” el anuncio de Musk.

Con todo, la propuesta nace de una encuesta que el propio empresario sudafricano lanzó en su red social proponiendo “independencia del sistema bipartidista” en EEUU. Así, tras obtener cierto interés de sus seguidores, esgrimió unas ideas básicas en contra del aumento de la deuda pública y la corrupción, y a favor de la libertad y la democracia.

A este respecto, el dueño de gigantes como Tesla o SpaceX ha señalado que una “manera de ejercer” influencia en el sistema bipartidista actual en Estados Unidos, dominado por el Partido Republicano y el Demócrata, sería centrarse en obtener “2 o 3 asientos del Senado y de 8 a 10 distritos de la Cámara (de Representantes)”.

Elon Musk no podría ser presidente, aunque sería eje del partido

Por el momento, no está claro si el anunciado partido ha sido registrado oficialmente. La base de datos de la Comisión Electoral Federal mostraba este domingo varios registros relacionados con America Party, algunos con Elon Reeve Musk como "candidato" y respaldados por el tesorero de Tesla, Taneja Vaibhav, pero hay otras entradas, como The Doge Party, o The X Party, que también lo mencionan.

En cualquier caso, Elon Musk, nacido en Sudáfrica aunque nacionalizado en EEUU, no podría aspirar a la Presidencia, aunque sí influir directamente en ella, como ya quedó patente al convertirse en el mayor donante republicano para apoyar a Donald Trump.

Su poder financiero, siendo el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, le situaría como eje y motor del partido, y ya ha sumado, además, el interés de grandes empresarios.

Entre estos últimos estaría Mark Cuban, el financiero Anthony Sacaramucci y el inversor tecnológico Tyler Palmer, quienes han expresado su apoyo a la iniciativa de Musk.

No obstante, el dueño de Tesla también cuenta con detractores, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, –con quien, por otra parte, ha tenido varios encontronazos–, que ha opinado que Elon Musk es “el mejor” en sus empresas, pero en la política no es el más “popular”.

