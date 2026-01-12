Celia Molina 12 ENE 2026 - 15:24h.

Ya se han vendido todas las entradas de este evento organizado por la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Algete, Madrid

El acto combinará la música en directo, las alabanzas y los testimonios inspiradores, como el del youtuber católico 'René ZZ'

La Parroquia de Santo Domingo de la Calzada de Algete y las sesiones interactivas que exploran la fe cristiana 'Alpha España', con el respaldo de la Diócesis de Alcalá de Henares, organizan "un evento que invita a vivir y compartir el amor de Dios". Según la propia página del Movistar Arena, donde este macroencuentro de la oración tendrá lugar este lunes, 12 de enero, esta cita es "una llamada, una invitación a salir, a participar, a convocar a otros a este evento donde diversas personas compartirán música en directo, testimonios inspiradores, historias de fe y esperanza que nos motivarán a dar pasos firmes en nuestro camino hacia el 2033".

Ése será el año en el que la Iglesia Católica celebre el 2000 aniversario de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Inspirado en grandes citas internacionales como el Congreso Eucarístico de Indianápolis 2024, el encuentro nace para crear un espacio común para todo aquel que busque "sentido, comunidad y renovación interior". "Llamados no nace como una idea de un despacho, sino como un camino que realizar juntos. El año pasado nos inspiró el encuentro de Indianápolis y pensamos que por qué no hacer uno similar en España donde adorar al Santísimo", asegura José María Sánchez de Lamadrid, párroco de Santo Domingo de la Calzada.

Desde las 19:00 h hasta las 22:30 h de la noche

Aunque el título de esta cita es "Llamados", el párroco ha aclarado que no trata de un acto de captación: "Deseamos algo muy concreto: que cada persona vuelva a su parroquia, diócesis, movimiento o comunidad más enamorada de Cristo y más disponible para la misión. No venimos a llevarnos a nadie a ningún sitio: venimos a encender un fuego para que cada uno vuelva a casa con más luz", ha dicho también Lamadrid.

Para Emma de León, directora de Alpha España, 'Llamados' "nace de ese deseo que todos teníamos de traer al Señor al centro de Madrid. Todos juntos tendremos la oportunidad de alabarle", ha añadido, recordando que el Movistar Arena abrirá sus puertas a las 17:30 horas, si bien el acto en sí no comenzará hasta las 19:00 y se extenderá hasta las 22:20 horas, según informa la página oficial.

La convocatoria ha sido un éxito rotundo pues, en tan solo dos meses, han conseguido organizarlo y agotar todas las entradas que se pusieron a la venta. También encontraron voluntarios absolutamente dispuestos a participar en los actos de animación, como Nicky Gumbel –pionero de los Cursos Alpha–, el grupo Hillsong España, la diseñadora de joyas e influencer Casilda Finat, el matrimonio fundador del movimiento católico 'AUTE', Quique Mira y María Lorenzo, y uno de los youtubers recién convertidos al catolicismo con más tirón entre los jóvenes, René ZZ. Además, 'Llamados' también contará con el testimonio de otros influencers cristianos, que "explicarán cómo se puede llevar el mensaje de Jesús al mundo digital".