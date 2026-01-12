El estudio de STEs, elaborado a partir de encuestas a 13.213 profesores y profesoras de toda España, muestra que las causas principales del malestar de los docentes

El 96 % de los docentes de centros públicos asegura que está agotado y "sepultado" por la burocracia, al tener que lidiar con aulas llenas, exceso de tareas administrativas, entre otros problemas que afectan su trabajo. Los profesores señalan el poco respaldo de la administración y la falta de reconocimiento de la sociedad, según revela el informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs) publicado este lunes.

Lo docentes critican el elevado número de alumnos por aula que les impide dar una atención adecuada y que afecta la calidad de las clases y de su trabajo, en general, de acuerdo al informe que plantea propuestas para resolver los problemas que enfrentan los profesores de colegios e institutos públicos.

"Si queremos conciliar calidad, equidad e inclusión, rebajar el altísimo porcentaje de repeticiones y la tasa de abandono educativo temprano, no queda más remedio que incluir más de un profesional docente en aquellas aulas que lo requieran", señala el informe de los Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs) publicado este lunes entre sus soluciones para mejorar la educación.

La causa principal del malestar de los profesores

El estudio de STEs, elaborado a partir de encuestas a 13.213 profesores y profesoras de toda España, muestra que la causa principal del malestar de los docentes se debe al papeleo administrativo, a las elevadas ratios en las aulas y a un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado e incluso por parte de las familias.

Las agresiones del alumnado al profesorado han aumentado, según ocho de cada diez docentes preguntados, que percibe este incremento, mientras que el 77 % constata actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de familiares. El 83 % de los profesores encuestados valora el clima de trabajo en las aulas como 'conflictivo y/o complicado'.

"Exigimos la publicación urgente de un protocolo de prevención de agresiones que elimine cualquier violencia hacia el docente", señalan al tiempo que recuerdan que el 86 % del profesorado de la escuela pública cree que la administración no les respalda lo suficiente.

"La educación se ha convertido en rellenar hojas con protocolos infinitos", afirman algunos de los profesores entrevistados mientras otros inciden en que se han convertido en "administrativos con escolares alrededor" y ocupan más de la mitad de su jornada en justificar actividades en vez de en preparar clases.

El profesorado percibe que debe actuar como psicólogo, asistente social, enfermero, informático o administrativo "pese a carecer de formación y recursos para ello", avisan tras explicar que la carga extra es de más de 10 horas semanales. "Se ha generado una fatiga crónica", incide el informe que recuerda que las elevadas ratios chocan con la realidad de unas aulas cada vez más diversas y complejas.

La nueva titular de Educación, Milagros Tolón, será la encargada de llevar al Parlamento la nueva ley que plantea bajar esas ratios y reducir la jornada lectiva de los profesores, aunque los sindicatos insisten en que su implantación debe ser inmediata y no progresiva e inciden en que tiene que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo con necesidades educativas especiales (NEE).

"El incremento de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por discapacidades, trastornos, situación de vulnerabilidad o desconocimiento del idioma, no ha venido acompañado de los recursos de apoyo necesarios", recalca STEs, que también se hace eco del insuficiente salario de los docentes. El 88 % estima que el sueldo no es el adecuado.

Cataluña y Euskadi son las comunidades con más quejas por exceso de burocracia, elevadas ratios y pérdida de poder adquisitivo, mientras que en Extremadura el profesorado es el que se ve más abandonado por la administración.

Creciente abandono de la profesión

Los sindicatos de la Enseñanza advierten de la "alarmante escasez" de profesorado para cubrir vacantes, debido "a la degradación de la profesión" que "está provocando un abandono inédito". El estudio recuerda que en 1977 apenas se invertía el 2 % del PIB en educación y hoy en día no se supera el 4,5 %: "Exigimos que se invierta el 7 % del PIB".

Además, siete de cada diez docentes encuestados denuncia la "ofensiva privatizadora" y exige mayor inversión, también en la Formación Profesional. Para STEs instan a impulsar la inversión en la FP de centros públicos, que enfrenta "equipamientos obsoletos" con "instalaciones muy deterioradas por la falta de mantenimiento".

Critican que la OCDE promueva programas denominados 'Fast-Track' para contratar docentes y señalan que "degrada la docencia" al sustituir la formación pedagógica por cursos acelerados en enseñanzas no regladas "y privadas". "Ocurre en la FP donde se llega a contratar personal sin titulación universitaria bajo el eufemismo de expertos en el sector productivo", recalca este sindicato.