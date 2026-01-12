Rocío Amaro 12 ENE 2026 - 15:32h.

Familiares y amigos de Javier Ramos han lanzado un emotivo video para exigir respuestas sobre lo ocurrido

Un hombre de 30 años muere al colisionar una moto y un coche en Vélez-Málaga

MálagaLa familia y los amigos de Javier Ramos, un joven malagueño de 30 años fallecido en un accidente de tráfico el pasado mes de julio, han lanzado un emotivo video en YouTube para mantener viva su memoria y exigir respuestas sobre lo ocurrido. En las imágenes se muestra a su madre, su hermana y varios amigos reunidos frente a un altar improvisado junto al faro de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, donde cada día se concentran para recordarle y reclamar que su caso no caiga en el olvido.

El accidente se produjo en la madrugada del 20 de julio de 2025, en un tramo de la antigua N-340, cerca del cruce al Hornillo, en Almayate (Málaga). Javier regresaba a casa tras pasar un rato con amigos cuando su motocicleta colisionó con un turismo. Los servicios de emergencias recibieron múltiples avisos de testigos que alertaban de un motorista gravemente herido.

Una UVI móvil se desplazó al lugar del siniestro y trató de reanimarlo, pero el joven falleció en el sitio del accidente, a apenas cinco minutos de su domicilio. La noticia conmocionó a la localidad, donde familiares y amigos aún no se han recuperado de la pérdida.

"Vivimos una agonía inaguantable"

En el video, Patricia Ramos, madre de Javier, recuerda aún con dolor la llamada que recibió esa madrugada. "Todavía no sabemos exactamente qué pasó aquella noche" asegura. "Un familiar nos avisó a las tres de la mañana para que nos dirigiéramos al tramo donde mi hijo estaba en el suelo y cuando llegamos, lo estaban reanimando", recuerda. "No nos lo esperábamos, fue un choque enorme para nosotros. Mi marido, mi otro hijo y yo nos quedamos en shock".

Tiene guardada en su memoria la imagen de la Policía intentado reanimar a su hijo, pero "cuando llegó la ambulancia ya no se pudo hacer nada", lamenta. "A día de hoy seguimos con muchas preguntas sin respuesta y por eso vivimos una agonía que es inaguantable porque tendríamos que vivir el duelo con sus cenizas en casa y no aquí, junto al altar que los amigos le han levantado", relata.

Un altar improvisado junto al faro

El altar improvisado frente al faro de Torre del Mar se ha convertido en un lugar de encuentro diario para amigos y familiares. Flores, fotografías y recuerdos del joven cubren una pequeña zona dedicada a su memoria, un gesto que los seres queridos consideran esencial para mantener viva su historia.

Uno de sus amigos recuerda cómo vivieron el accidente aquel fin de semana: "Teníamos un torneo de fútbol sala de 24 horas. Terminamos sobre las tres de la mañana y nos fuimos a casa, sin saber nada de lo que había pasado. Al día siguiente, al encender el móvil, vimos más de 200 llamadas. Esa noche su risa se apagó, pero nuestra voz no", cuenta, con la voz cargada de emoción.

Lucía, hermana de Javier, subraya la necesidad de que su historia no caiga en el olvido y de que se haga justicia. "Queremos respuestas y que esto no se olvide. Que todo el mundo recuerde a Javier tal como era, un chico alegre, feliz, deportista, comprometido con su trabajo, viajero y amigo de sus amigos", dice emocionada. "Pedimos que su memoria se mantenga viva y que, sobre todo, se haga justicia".

Otro amigo que aparece en el video añade que "su ausencia duele, pero la injusticia duele más. No podemos traerlo de vuelta, pero sí podemos luchar por lo que merece. Aquí estaremos todos los días recordándole y reclamando respuestas". Recuerdos frente al faro que reflejan cómo la familia y los amigos han encontrado un espacio donde canalizar su dolor y mantener viva la memoria de Javier.