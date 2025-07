Los pasajeros de un avión que despegaba de Denver, Estados Unidos, han tenido que ser evacuados tras originarse un incendio en pleno vuelo

Durante la evacuación se vivieron momentos de mucha angustia, aunque ninguno de los 179 ocupantes resultó herido

Los 179 pasajeros de un avión de American Airlines en el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, se han llevado un tremendo susto. El tren de aterrizaje se incendió y tuvieron que lanzarse por la rampa de evacuación.

La aerolínea ha informado a través de un comunicado que el accidente se produjo debido a un problema con uno de los neumáticos. Al parecer, el avión del vuelo AA3023 sufrió este problema durante la carrera de despegue. Por eso, el piloto detuvo la operación y activó los toboganes de emergencia para proceder a la evacuación de los pasajeros y del personal de la aerolínea.

La angustiosa evacuación de los pasajeros

Nerviosos, salen del avión a toda prisa. En las imágenes grabadas en esta angustiosa evacuación se puede ver a una pasajera que del impulso sale despedida. Otro pasajero que lleva en brazos a una niña logra mantener el equilibrio en el tobogán pero tropieza cuando ya se encuentra en la pista.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos situados en el aeropuerto se pudo sofocar el incendio declarado en la zona del tren de aterrizaje.

Últimos accidentes aéreos

Este no ha sido el único accidente aéreo que se ha producido en las últimas horas. Un avión de línea con cerca de 50 personas a bordo se estrelló este jueves en la región de Amur, en el Extremo Oriente ruso, y no hubo supervivientes. El avión accidentado es un biturbohélice Antonov An-24 utilizado en vuelos de corta distancia, que según las autoridades viajaba entre las ciudades de Blagoveshchensk y Tinda, y de momento no está del todo claro el número de personas a bordo.

El gobernador de la región de Amur, Vasili Orlov, indicó que 48 personas murieron en el drama, después de decir que iban a bordo 49. La agencia de prensa rusa TASS afirmó por su lado que en el aparato viajaban 46 personas, entre ellas dos niños y seis tripulantes.

El siniestro ocurrió en un "lugar de difícil acceso", precisó el Ministerio de Situaciones de Emergencia, al informar que unos 150 socorristas y una veintena de equipos fueron desplegados en la zona. Los accidentes de avión y de helicóptero son frecuentes en el Extremo Oriente ruso, una región poco habitada y remota, donde muchos trayectos deben hacerse por aire dadas las enormes distancias.