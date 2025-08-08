Terror en Gaza ante los planes de Netanyahu: "Les digo que nos dejen morir donde estamos, es mejor"

Los gazatíes, resignados, dicen que Gaza está reducida a escombros y que no hay nada que conquistar ya

La ocupación total de Gaza podría llevar dos años y dejará "exhausto" al ejército israelí

La orden de tomar el control de Ciudad de Gaza por parte de Netanyahu, a pesar de la oposición de la cúpula militar, está provocando una oleada de rechazo internacional. La idea de Netanyahu, que va a poner en riesgo la vida de los rehenes que tiene en su poder Hamás, se considera el primer paso para la invasión de la totalidad de la Franja.

Las tropas ya están en la frontera. La población ha tenido que ir desplazándose pero, casi dos años después del comienzo de la guerra, los nuevos planes van a provocar otro éxodo masivo de cerca de un millón de palestinos. Una población maltrecha por los ataques, el hambre y las ruinas. Eso es ahora la ciudad de Gaza. Tras los bombardeos ha quedado reducida a escombros.

Miedo y resignación en Gaza

En ciudad de Gaza han sabido que Israel va a invadir su localidad mientras trataban de escapar de estos bombardeos. Moviéndose entre cascotes, Nafez se pregunta qué es lo que van a conquistar las tropas israelíes. "No queda nada que no hayan borrado ya del mapa" Centenares de miles de personas tendrán que volver a desplazarse al sur de la franja. "Les digo que nos dejen morir donde estamos, es mejor" .

El hambre sigue siendo la otra gran amenaza. El caótico reparto de la escasísima ayuda que llega provoca escenas heridos a los que se agolpaban en busca de comida o muertos. "Estamos en una situación de desesperación total. Son ya casi dos años que las personas viven en guerra y en condiciones que son ya infrahumanas"

El jefe del ejército israelí ha advertido a Netanyahu que va a mandar a sus soldados a una trampa mortal que puede durar dos años y muchas bajas. El primer ministro reitera que saldrán de Gaza cuando cumplan su objetivo: "Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás"

El grupo islamista responde que el plan del primer ministro israelí supone "sacrificar" a los rehenes que siguen vivos en la franja. Como si Hamás no fuera la responsable de la tortura que sufren desde hace 22 meses.