La Casa Blanca muestra una estadística internacional de criminalidad que sitúa a Madrid entre las ciudades más seguras del mundo

Los datos de la criminalidad en España: la lista de las comunidades donde ha habido un aumento en 2024

La Casa Blanca ha situado a Madrid como la ciudad más segura del mundo, mejorando los datos de capitales como Londres o París. Según un mensaje de la Administración Trump, el tanto por 100.000 de criminalidad en nuestra ciudad apenas se sitúa en el 0,96, cuando, según el mandatario estadounidense, en Washington es del 27,54.

Madrid como ejemplo de ciudad segura

Trump ha destacado a Madrid como la ciudad más segura como ejemplo para justificar su polémica decisión de asumir el control de la policía local y desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Washington, con el objetivo de reducir la violencia y eliminar los campamentos de personas sin hogar y barrios marginales.

A pesar de que las cifras oficiales indican una reducción significativa del crimen violento en Washington en los últimos años, el presidente insistió en que la situación es crítica y prometió "recuperar la capital", informa El Mundo.

El dato viene a respaldar mensajes anteriores del Gobierno de Pedro Sánchez quien recientemente destacó que España cuenta con "las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi", haciendo referencia a la baja criminalidad en ciudades como Madrid.

La seguridad en Madrid se atribuye a la colaboración entre el Estado y el Ayuntamiento, que comparten competencias en materia policial. En 2024, la capital española registró una reducción significativa en varios indicadores de criminalidad: homicidios bajaron casi un 40 %, secuestros un 30 %, y hurtos y robos con fuerza un 10 %, según recoge el diario El País.