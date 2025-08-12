Un sospechoso, con antecedentes criminales y de salud mental, ha sido detenido

El presunto autor del tiroteo robó también un coche antes de estrellarlo y después sustrajo otro de un concesionario

Tres personas han muerto en el enésimo tiroteo perpetrado en Estados Unidos. Esta vez, ha sido en un aparcamiento de un centro comercial de Austin, Texas, y el presunto autor de los disparos ha sido detenido tras ser inmovilizado por agentes de la Policía con una táser.

Las autoridades investigan ahora si había una motivación específica tras el suceso y tratan de esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a tres personas con disparos. Dos de las víctimas perdieron la vida en el acto, mientras que la tercera fue traslada al hospital, donde también fue declarada muerta, según han indicado la jefa del Departamento de Policía de Austin, Lisa Davis, y el jefe de los Servicios Médicos de Emergencias del condado de Austin-Travis, Robert Luckritz.

Debido al tiroteo, además, una cuarta persona ha tenido que ser atendida por lesiones producidas en el incidente, pero no causadas por armas de fuego, según han explicado en declaraciones recogidas por CNN.

El presunto autor del tiroteo, con antecedentes criminales y de salud mental

El presunto autor del tiroteo y principal sospechoso cuenta con antecedentes criminales y de salud mental. Además, robó un coche en la escena del crimen antes de estrellarlo, tras lo que sustrajo otro vehículo de un concesionario.

Después de estos hechos, y poco después, fue detenido por la Policía, cuyos agentes lo inmovilizaron con una táser, según ha señalado la jefa del Departamento.