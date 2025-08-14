Las autoridades francesas encuentran cuatro cadáveres en el río Sena: tres de ellos vestidos y uno desnudo

Hallan dos cadáveres en descomposición en las playas de Moncofa y Xilxes, Castellón

Compartir







Cuatro cadáveres han sido encontrados en el río Sena, a las afueras de París. Por el momento, no se conocen las causas del fallecimiento, hay una investigación abierta para esclarecer los hechos. Los cuerpos están aún por identificar. Tres de ellos estaban vestidos, pero otro sin ropa.

Fue el viajero de un tren que pasaba por la zona quien dio la voz de alarma al ver los cuerpos flotando en el agua. Cuando los agentes llegaron hasta el lugar, encontraron los cuatro cuerpos juntos, a pocos metros unos de otros. El tercer y cuarto cuerpo que encontraron habían sido arrastrados por la corriente y se quedaron atascados entre las ramas.

Según apuntan los primeros indicios de la investigación que sigue abierta, los cuerpos llevarían sumergidos varios días, ya que tenían signos de descomposición avanzada. Para poder saber más sobre las causas de su muerte, han sido trasladados hasta el Instituto de Medicina Forense de París, según informa el medio francés 'Le Parisien'.

Los cuerpos fueron encontrados muy cerca uno del otro

Por el momento no hay más información del caso, no se sabe quiénes son los hombres encontrados muertos en el río Sena y tampoco las autoridades pueden aclarar por qué os cuerpos han sido encontrados unos tan cerca de los otros. Por parte de las autoridades francesas, no han ofrecido más información o avance de la investigación.