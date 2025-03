A instancias de la familia, el juez hace saber que sigue un expediente para la declaración de fallecimiento de una persona, "lo que se hace público para que los que tengan noticias del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento del juzgado", como rezan estas notificaciones. Si no hay noticias en quince días, el juez volverá a publicarlo en el BOE, para después, y en el caso de que no se hayan encontrado evidencias de vida, dictar una resolución de fallecimiento, pero esa ya se volcaría en el Registro Civil. Herencias, pensiones, seguros de vida, etc... son algunos de los motivos que llevan a las familias a solicitar esa declaración.