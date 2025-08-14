El papa León XIV reclama el fin de las armas en Ucrania y soluciones para la hambruna en Gaza

"Hay que buscar siempre el alto el fuego, acabar con la violencia, con tantos muertos", subraya León XIV desde Castel Gandolfo

El papa León XIV despide el Jubileo de la Juventud, "signo de un mundo distinto": "Estamos con los jóvenes de Gaza y Ucrania"

El papa León XIV ha pedido el fin de las armas en la guerra de Ucrania y soluciones al hambre en Gaza, como ha expresado en un encuentro con periodistas a su llegada a Villa Barberini, en Castel Gandolfo. En esta pequeña localidad italiana en la región del Lacio, a 18 kilómetros al sureste de Roma, pasará su segundo periodo de descanso estival, el cual concluirá el 19 de agosto.

Según ha informado 'Vatican News', León XIV se ha referido a la inminente cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, y ha señalado que "hay que buscar siempre el alto el fuego, acabar con la violencia, con tantos muertos", por lo que ha llamado a "ponerse de acuerdo" para frenar el conflicto.

Cuestionado sobre la situación en Oriente Medio, el sumo pontífice ha expresado su preocupación por la posibilidad de deportaciones y ha reclamado una respuesta a la crisis humanitaria. "Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a los muchos que han muerto y a los rehenes, que deben ser liberados. Pero también hay que pensar en los muchos que están muriendo de hambre", ha afirmado.

El Vaticano "no puede detener" los conflictos

El papa ha destacado que la Santa Sede "no puede detener" los conflictos, pero ha agregado que trabaja por la "no violencia a través del diálogo y buscando soluciones", porque "estos problemas no se pueden resolver con la guerra".

Finalmente, durante la audiencia general en la Sala Pablo VI, ha solicitado rezar por todos los pueblos que sufren la guerra. "Rueguen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra", ha apuntado. El motivo del llamamiento del pontífice fue la figura de San Maximiliano María Kolbe, el franciscano polaco que murió en el campo de concentración de Auschwitz, donde se ofreció a ocupar el lugar de un padre de familia destinado al búnker del hambre.

Durante este segundo periodo de descanso en la residencia de Villa Barberini, dentro de las Villas Pontificias, León XIV tendrá algunos compromisos públicos. En esta línea, el viernes 15 de agosto, a las 10:00 horas, celebrará la Santa Misa en la parroquia de San Tomás de Villanova en Castel Gandolfo, y a las 12:00 horas rezará el Ángelus desde la entrada del Palacio Pontificio, en la Plaza de la Libertad, también en Castel Gandolfo.

Mientras, el domingo 17 de agosto, a las 9:30 horas, el papa oficiará la eucaristía en el Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano Laziale, con los pobres asistidos por Cáritas diocesana y los operadores. También a las 12.00 horas recitará el Ángelus en la Plaza de la Libertad, en Castel Gandolfo. Finalmente, compartirá el almuerzo con los pobres y los asistidos por Cáritas en el Borgo Laudato Si', dentro de las Villas Pontificias.