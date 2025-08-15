Donald Trump ha recibido a su homólogo ruso con un fuerte apretón de manos en Alaska: así comenzaba su reunión

La enigmática relación entre Trump y Putin y sus consecuencias políticas: es la séptima cumbre entre los mandatarios

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con un enérgico apretón de manos a su llegada a la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en el que es su primer cara a cara desde el año 2017.

Putin, que ha aterrizado en la base aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage sobre las 20.54 (hora peninsular de España), ha estrechado la mano a su homólogo estadounidense bajo una extensa alfombra roja desplegada en la pista de aterrizaje.

En la reunión entre los dos líderes --que deja fuera al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski-- estarán presentes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a bordo del Air Force One. El cambio de formato es significativo, ya que en un primer momento el encuentro entre las partes iba a ser bilateral.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha informado anteriormente de que a las comitivas rusa y estadounidense les esperan horas intensas en Anchorage, con al menos "entre seis y siete horas" de trabajo dada la "gran cantidad de eventos programados" entre los acompañantes de ambos mandatarios.

Los acompañantes de los homólogos

El presidente ruso se encuentra en Anchorage acompañado de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza de Rusia, Kirill Dmitriev, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. Por su parte, a Trump le acompañan sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como Rubio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta es la séptima reunión que tienen los dos mandatarios. Desde 2017, que fue la primera vez que mantuvieron su primera conversación públicamente, han mostrado frente a cámaras con complicidad, gestos y conversaciones fuera de cámaras que a día de hoy solo conocen ellos y sus traductores. Ahora, el objetivo de Trump frente a la guerra de Ucrania es ser quien paró ese conflicto, mientras que Putin aún mantiene ese interés en los territorios sin conquistar.