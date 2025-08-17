Tres muertos y ocho heridos en un tiroteo en barrio de Brooklyn, en Nueva York

Logo de InformativosInformativos
Un tiroteo deja tres muertos y ocho heridos en una tetería en el barrio de Brooklyn, en Nueva York

  • Tres personas han muerto y ocho han resultado heridos en un tiroteo en barrio de Brooklyn, en Nueva York

  • Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento, ha añadido la comisaria jefe

Tres personas han muerto y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo ocurrido esta madrugada en una tetería del distrito neoyorquino de Brooklyn, por motivos todavía bajo investigación.

El incidente ha ocurrido en torno a las 03.30 hora local cuando varios hombres armados han comenzado a disparar en la tetería Taste of the City, en el barrio de Crown Heights, según ha informado la comisaria jefe de Policía de la ciudad, Jessica Tisch, en rueda de prensa.

Los heridos, atendidos por los sanitarios

Los fallecidos son hombres de entre 27 y 35 años, todos declarados muertos en la escena del crimen.

Los ocho heridos, cinco hombres y tres mujeres, ya están recibiendo tratamiento médico y sus vidas no corren peligro.

Ningún sospechoso ha sido detenido hasta el momento, ha añadido la comisaria jefe.

