Las fuertes lluvias torrenciales dejadas por un monzón han sacudido también a la llamada capital financiera de India, Mumbai

Las inundaciones también se han cebado con Nepal y Pakistán, donde se registran más de 700 muertes

India permanece en estado de alerta y sumida en el caos por el impacto de las fortísimas lluvias torrenciales que han sacudido a distintas regiones del país provocando graves inundaciones que ya se han cobrado la vida de varias personas.

Anegando campos, viviendas y negocios, las precipitaciones han provocado el desbordamiento de distintos ríos, lo que ha dado lugar a escenas dramáticas con puentes, muros, carreteras y otras estructuras venciendo a la fuerza del agua.

Entre derrumbes e inundaciones, los ciudadanos han recibido el aviso de las autoridades de los efectos del monzón que sacude múltiples zonas: desde la capital, Nueva Deli, a la llamada y considerada capital financiera, Mumbai.

Caos en el transporte y alerta máxima por las inundaciones en India

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) prevé que las lluvias intensas continúen durante toda la jornada y que solo empiecen a remitir a partir del jueves, extendiendo la alerta a distritos como Raigad y Pune, que se encuentran en alerta roja.

También permanece en máximo nivel de riesgo la ciudad de Thane, parte de la región metropolitana de Mombai, así como múltiples puntos del país permanecen en alerta. Entre ellos Palghar, Dombibli, Ratnagiri o Navi Mumbai, además de las ya citadas.

Las lluvias torrenciales han causado un auténtico caos en el transporte, con decenas de vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji de Mumbai y múltiples afectaciones en el transporte ferroviario, crucial para la movilidad en el considerado como el motor financiero de la India, donde se mantiene la alerta naranja.

Múltiples rescates y varios muertos por las lluvias torrenciales en India

No en vano, recientemente han tenido que ser rescatados cerca de 800 pasajeros de dos trenes del monorraíl de Mumbai, donde quedaron atrapados por las lluvias torrenciales, que sembraron el pánico entre los viajeros.

La maniobra de rescate, ejecutada durante la pasada noche, se prolongó durante horas en medio del nerviosismo de los afectados bajo el aumento de la intensidad del monzón.

Este miércoles, los servicios ferroviarios y de autobuses se han reestablecido paulatinamente y están operativos, pero la circulación se sigue viendo afectada por la situación.

En el norte del país, en Himichal Pradesh, se ha informado de la muerte de al menos tres personas, mientras una docena permanecerían desaparecidas.

Temor en Nueva Delhi ante un desbordamiento del río Yamuna

Ante el escenario y la intensidad del monzón, en Nueva Delhi preocupa que el río Yamuna pueda sufrir desbordamientos como ha sucedido con el río Waldhuni o el río Ulhas, de la región de Maharashtra, como informa Times of India.

En estos momentos, se encuentra por encima del nivel de peligro y cerca del punto de evacuación, fijado en 206 metros, por lo que las autoridades permanecen en vilo ante una posible inundación de las zonas aledañas al río, que atraviesa la ciudad.

Más de una decena de muertos por las inundaciones de los últimos días

Las lluvias torrenciales y las inundaciones se suman a las de los últimos días en la región de Jammu y Cachemira, donde se han contabilizado 68 muertos.

Además, en el estado norteño de Himachal Pradesh la autopista nacional Chandigarh-Manali permanece bloqueada por múltiples deslizamientos de tierra.

Las alertas por lluvias torrenciales también se mantienen en 10 distritos costeros del estado suroriental de Andhra Pradesh, mientras que en el estado sureño de Kerala dos distritos están en alerta naranja y siete en amarilla.

Las lluvias se ceban también con Nepal y Pakistán, con más de 700 muertos

De igual modo, las intensas lluvias han sacudid a Nepal y a Pakistán, donde las muertes en las inundaciones se han elevado a más de 700.

En este contexto, la Autoridad Nacoinal de Gestión de Desastres paquistaní ha apuntado que las últimas precipitaciones han dejado fuertes inundaciones y corrimientos de tierra que han sepultado localidades enteras.