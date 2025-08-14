La magnitud del desastre ha dejado en evidencia los planes antinundaciones que según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) están obsoletos

El desbordamiento del Magro en Utiel superó en más de 13 veces su capacidad y dejó barrios enteros para demoler

ValenciaLas abundantes lluvias del pasado 29 de octubre hicieron que los ríos valencianos fueran cargados de agua y en muchos tramos incluso se desbordaran. Esa tarde, había aviso rojo por precipitaciones, pero sin duda nadie podía imaginar cuánta agua se iba a acumular en tan poco tiempo. El encauzamiento del río Magro a su paso por Utiel está preparado para soportar hasta 75 metros cúbicos por segundo sin desbordarse. El día de la dana, la cifra superó los 1.000 m³/s. El agua subió más de tres metros por encima del cauce, alcanzó la segunda planta de las viviendas y dejó dos barrios que deberán ser demolidos.

La magnitud del desastre, ha dejado en evidencia los planes anti-inundaciones existentes que según la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) están obsoletos . Lo ocurrido obliga a rehacer por completo los mapas de peligrosidad y a replantear la estrategia frente a fenómenos extremos que, con el cambio climático, podrían repetirse con mayor frecuencia.

Nuevos estudios y cartografía

En los próximos tres años se estudiarán 900 kilómetros adicionales de cauces en la demarcación del Júcar para elaborar cartografía de zonas inundables en tramos que nunca habían sido analizados. Además, se revisarán todas las zonas ya identificadas como de riesgo. La inversión prevista para esta fase de estudio asciende a 3 millones de euros.

El plan incluye una inversión total de 700 millones para reconstruir cauces y barrancos, además de desarrollar proyectos de laminación que permitan retener agua en caso de crecida. En el Magro, por ejemplo, se proyecta la creación de varias zonas de retención río arriba y el aprovechamiento de la cantera abandonada de Calicanto como presa para futuras riadas en el barranco de l’Horteta.

Reforestación como barrera natural

Otra medida clave es la retención natural del agua mediante restauración y reforestación de cuencas. Esto permitirá reducir la escorrentía y la erosión, recuperar el drenaje natural y aumentar la capacidad de absorción de los terrenos ante lluvias torrenciales.

Mientras se planifican las grandes obras, la CHJ ha finalizado ya la restauración de los tramos más afectados por la dana en el bajo Júcar, con una treintena de actuaciones en municipios como Albalat de la Ribera, Riola o Cullera. El objetivo ha sido proteger los núcleos urbanos y devolver la plena funcionalidad a los cauces.

Proyectos en marcha

Actualmente, seis proyectos hidráulicos se encuentran en fase de alegaciones: cuatro para el barranco del Poyo, uno en la Saleta y otro en el río Magro. La licitación está prevista para 2025, con un presupuesto de 220 millones en trabajos de emergencia para reparar infraestructuras y prevenir nuevos daños.