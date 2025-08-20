Un joven estadounidense de 29 años se hace pasar por Justin Bieber y consigue dar un concierto en un club de Las Vegas

Un joven estadounidense se ha hecho pasar por Justin Bieber y ha estafado al club Las Vegas, llegando a dejar una cuenta de más de 8.000 euros. El imitador dio hasta un concierto en la sala, cantando las canciones del cantante sin que nadie se diese cuenta.

Al dueño del club nocturno, le informaron de que Justin Bieber se encontraba en la zona y que quería hacer una aparición sorpresa esa misma noche, por lo que fue invitado a la cabina del DJ, donde acabo cantando sus canciones. Sin camiseta, con el pelo rapado rubio, barba, gafas de sol y muchos tatuajes, el joven comenzó a bailar al ritmo de las famosas canciones como ‘Sorry’.

No le duraría mucho el hacerse pasar por este gran artista. Fueron los propios dueños quienes se dieron cuenta de que en realidad no era el verdadero cantante. Entonces, llamaron a los de seguridad y ellos fueron los encargados de bajarle del escenario y de echarle del local. Era cuestión de tiempo que los presentes comenzasen a fijarse mejor en el imitador y darse cuenta de que los tatuajes o los propios rasgos de su cuerpo, no eran los de Justin Bieber.

DJ Gryffin, quien le permitió subir al escenario, tras toda la polémica generada en torno al imitador de Justin Bieber, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde contaba cómo sucedió todo. “Este soy yo siendo estafado por el supuesto artista y te preguntaras cómo acabé en esta situación”, empezaba diciendo, según cuentan medios locales como 'New York Post'.

Las palabras del DJ del club

“Todo comenzó cuando ‘Bustin Jeiber’ apareció en el club y me dijeron que quería dar un concierto. La luz tenue y la música alta no ayudaron en esta situación. Su ‘equipo’ me dijeron que quería cantar la canción de ‘Sorry’”.

Entonces, al final del vídeo enseñaba cuál fue su reacción cuando le dijeron que se trataba de un Justin Bieber falso. Con cara de sorpresa y hablando de lo ocurrido en cámara, explicaba que no se esperaba que alguien se hiciese pasar por cantante sin que nadie se diese cuenta. El estafador se llama Dylan Desclos y tiene 29 años.

Por el momento, el verdadero cantante no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. En sus redes sociales no ha publicado nada acerca de este imitador que ha conseguido estafar a un club por más de 8.000 euros. En el vídeo publicado por el DJ, muchos famosos como Paris Hilton han reaccionado ante las imágenes. Es probable que esta historia también haya llegado hasta el verdadero Justin Bieber.