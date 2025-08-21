Detenidos una veintena de empleados de Microsoft en una protesta contra su colaboración con Israel

Una veintena de empleados de Microsoft han sido detenidos en Washington en una protesta contra su colaboración con Israel

La Policía apunta a que los detenidos habían bloqueado un puente peatonal y utilizaban mesas y sillas robadas para formar una barrera

Una veintena de personas han sido detenidas este miércoles en una protesta que ha tenido lugar ante la sede de la multinacional estadounidense Microsoft, ubicada en Redmond, en el estado de Washington, una semana después de que una investigación haya revelado que el Ejército israelí emprendió un proyecto para almacenar millones de llamadas telefónicas interceptadas a los palestinos en los servidores de la empresa en Europa.

La Policía de Redmond ha anunciado en su cuenta de la red social X el arresto de 18 personas por distintos cargos, que incluyen "allanamiento, daños a la propiedad, resistencia al arresto y obstrucción".

La movilización

El cuerpo ha asegurado que los manifestantes "se resistieron y se volvieron agresivos", si bien no se han registrado heridos durante el operativo para disolver la protesta.

"Algunos manifestantes habían vertido pintura sobre el letrero de Microsoft y en el suelo. Otros habían bloqueado un puente peatonal y utilizaban mesas y sillas robadas a vendedores para formar una barrera", ha agregado el organismo.

Detrás de la movilización, que ha tenido lugar este martes y miércoles, está el colectivo No Azure for Apartheid, que representa a trabajadores de Microsoft que exijen a la compañía que rescinda "todos los contratos" de su programa Azure con el Ejército y las autoridades israelíes.

Microsoft anunció la semana pasada la contratación de un bufete de abogados para investigar las acusaciones publicadas por el diario británico The Guardian según las cuales las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emplearon este software para almacenar datos de millones de llamadas interceptadas en un espionaje masivo a palestinos tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, una promesa que el grupo de trabajadores considera insuficiente.