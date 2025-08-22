El deterioro de la seguridad en Colombia es un hecho que se puso en evidencia con el asesinato del opositor Miguel Uribe

El vídeo del momento en que derriban un helicóptero de la Policía de Colombia matando a 12 agentes

CaliDos atentados, prácticamente, simultáneos que hacen revivir los peores años de la violencia política en Colombia. Hubo más de doscientas masacres en los años 2000, después vino una tregua que parecía dejar atrás el terrorismo, pero el caso es que la tendencia ha vuelto a cambiar. Y el terrorismo vuelve a convertirse en la principal preocupación de los colombianos.

Los terroristas se felicitaban entre gritos por asesinar a 12 agentes de policía. Habían derribado con un dron el helicóptero desde el que fumigaban plantaciones de coca.

Pánico en las calles de Cali

En Cali era la población civil la que gritaba pidiendo ayuda, un atentado con cilindros bomba sembraba el pánico en las calles próximas a la base aérea de Marco Fidel Suarez.

El deterioro de la seguridad en Colombia es un hecho que se puso en evidencia con el asesinato del opositor Miguel Uribe. Y con otra oleada de atentados en junio.

El presidente del país Gustavo Petro que al comienzo de su mandato intento negociar con estas ramas disidentes de la guerrilla de las FARC y del ELN, intenta ahora que sean tratadas como organizaciones terroristas para que todo el mundo colabore con Colombia en combatirlas.