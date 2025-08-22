El ataque contra el helicóptero se ha producido en paralelo a otro atentado contra una base militar que ha dejado seis muertos y 76 heridos

Dos atentados en Colombia dejan al menos 18 muertos y decenas de heridos: los ataques, contra un helicóptero de la Policía y una base aérea

Las autoridades de Colombia continúan investigando los atentados cometidos paralelamente en una base militar en Cali y en una zona rural de Amalfi, en la subregión nordeste del departamento de Antioquía, donde un dron ha derribado un helicóptero de la Policía. En el primero de ellos, con coche bomba junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, hay al menos seis fallecidos y 76 heridos, mientras en el segundo la cifra de muertos se eleva a 12, según el último balance, que apunta también a otros 13 heridos.

Ante lo ocurrido, distintas autoridades del país, como el propio presidente, Gustavo Petro, apuntan a las estructuras del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las FARC.

El derribo del helicóptero con un dron en Amalfi, Colombia

En la misma línea apunta Andrés Julián, el gobernador de Antioquia, quien ha lamentado los hechos compartiendo un vídeo del momento en que el de la Policía de Colombia es derribado por un dron, y en el que puede escucharse un gran estruendo que presagia el desastre.

“Todo indica que se trató de un ataque de disidencias FARC al mando de Calarcá, un criminal al que el gobierno Petro le da tratamiento de ‘angelito’”, ha denunciado.

Aunque inicialmente se hablaba de seis fallecidos, poco después las autoridades locales elevaban la cifra a 12 policías muertos: un capitán, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros, según información de la Gobernación de Antioquia, tras su identificación, recogida por la emisora W Radio.

Los agentes participaban en una misión de traslado de personal para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca cuando fueron alcanzados por el dron.

El ministro de Defensa responsabiliza a un cartel de narcotráfico

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha responsabilizado en cambio del derribo al Clan del Golfo, que "no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror". "Como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado", ha prometido en su primera reacción.

Pronunciándose igualmente sobre lo ocurrido, y por otro lado, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana Beltrán, ha lamentado la "acción terrorista" contra el helicóptero y ha prometido que las fuerzas de seguridad seguirán combatiendo "a estos criminales que hoy enlutan a todo un país". Tanto las Fuerzas Militares como la Policía han enviado efectivos a la zona.