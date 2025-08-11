El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha fallecido

Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en Bogotá

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, ha fallecido.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estaba ingresado desde hace más de dos meses, informaba de que el político sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud era "crítica".

Uribe, victima de un atentado durante un mitin político

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

Seis personas privadas de la libertad por el atentado

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas privadas de la libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de quince años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un «compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio», razón por la cual había quedado bajo «una medida de protección» por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.