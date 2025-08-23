El Departamento de Justicia de EEUU ha publicado las transcripciones del interrogatorio realizado a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein

"No hay ninguna lista", aseguró durante en el interrogatorio ante las preguntas del fiscal general ajunto Todd Blanche

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes las transcripciones del interrogatorio realizado a la expareja del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en el que negó la existencia de una lista de clientes --conocida como 'lista Epstein'-- que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. "No hay ninguna lista", aseguró durante en el interrogatorio ante las preguntas del fiscal general ajunto Todd Blanche.

Tras varios cambios de opinión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la publicación de documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein --al ser acusado por parte del movimiento MAGA ('Make America Great Again') de falta de transparencia--, el Departamento saca a la luz el interrogatorio de Maxwell que cuenta con casi 400 páginas de trascripción.

Ghislaine Maxwell sostuvo en el interrogatorio que creía Jeffrey Epstein fue asesinado

La examante y mano derecha de Epstein cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por estar involucrada en la red de tráfico de menores del magnate.

En la conversación admite haber mantenido una relación "social" de amistad con el actual mandatario estadounidense y asegura no haber visto en ninguna ocasión a Donald Trump mantener relaciones sexuales con nadie. "Nunca vi al presidente en un entorno inapropiado. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie", aseguró en la entrevista recogida por la agencia de noticias Bloomberg.

Por otro lado, al contrario que ls versión oficial, Ghislaine Maxwell sostuvo durante el interrogatorio que creía que la muerte de Jeffrey Epstein se debiera a un suicidio sino que fue asesinado. El FBI y el Departamento de Justicia confirmaron hace unas semanas que Epstein sí murió tras suicidarse en su celda de la prisión de Manhattan en 2019.

El propio presidente Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha tenido presiones en sus filas para publicar más datos y documentos del Caso Epstein.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.