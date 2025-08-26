Desde el inicio de la ofensiva militar de Israel a Gaza las autoridades han informado de un aumento agresiones contra australianos judíos, que representan el 0,4% de la población

El primer ministro de Australia ha adelantado que se catalogará como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán

Compartir







El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha acusado al Gobierno iraní de estar detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de este país, en Camberra.

Albanese señaló que Irán estuvo detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y contra el restaurante Continental Kitchen, en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.

PUEDE INTERESARTE El ataque de Israel al hospital Nasser de Gaza deja al menos 20 muertos, seis de ellos son periodistas

"Son actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Han sido intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad", ha argumentado el primer ministro en una comparecencia.

Albanese ha adelantado que se catalogará como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, o CGRI, que se encarga de salvaguardar el régimen islámico y sus instituciones así como de realizar operaciones en el extranjero.

PUEDE INTERESARTE El guionista Paul Laverty, detenido por terrorismo en Escocia por llevar una camiseta que apoyaba a Palestine Action

Australia pide a sus ciudadanos no viajar a Irán

La canciller australiana afirmó que la prioridad del Ejecutivo es "proteger a los australianos" y que "estos actos extraordinarios y peligrosos de agresión, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano, han cruzado una línea".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta es la primera vez desde la posguerra que Australia expulsa a un embajador, aunque señaló que Camberra mantendrá abiertos algunos canales diplomáticos con Irán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Embajada australiana en Teherán ha suspendido sus operaciones por motivos de seguridad y sus diplomáticos se encuentran ya a salvo en un tercer país. El Ejecutivo australiano ha recomendado a sus ciudadanos no viajen a Irán y pedido a los que se encuentren allí que abandonen el país si resulta seguro hacerlo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Hay antisemitismo en Australia. Es real, es debilitante, pero los ataques fueron impulsados por el antisemitismo originado en Irán. Dicho esto, nada cambia el hecho de que fue un ataque antisemita y nada cambia el hecho de que el impacto es idéntico", ha explicado el ministro de Interior australiano, Tony Burke.

Ataques antisemitas en Australia

Uno de los ataques que el Gobierno australiano vincula a Irán es el incendio provocado en una sinagoga de la ciudad de Melbourne, en la madrugada del 6 de diciembre de 2024, que fue calificado entonces por Albanese como un acto "antisemita".

El incendio causó daños significativos en el edificio, aunque nadie salió gravemente herido a pesar que un número indeterminado de miembros de esta congregación se encontraba dentro para la oración matutina, según relató Benjamin Klein, miembro de la junta de la sinagoga Adass Israel.

El otro es el de octubre del año pasado, cuando una persona provocó un incendio en la cocina de una popular charcutería judía en el norte de Bondi, en el este de Sídney, sin dejar tampoco heridos.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, las autoridades han dicho que se ha registrado un aumento agresiones contra australianos judíos, una comunidad que representa el 0,4 % de la población de más de 26 millones de habitantes.

A principios de agosto, Albanese anunció que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre, una iniciativa similar a la de países como Francia y Reino Unido.