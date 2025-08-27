Alberto Rosa 27 AGO 2025 - 16:37h.

Compañeros de profesión, instituciones y demás personalidades del mundo de la cultura se despiden del actor fallecido este miércoles

Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela ha fallecido este miércoles a los 79 años en Madrid, tal y como ha informado la Academia de Cine en un comunicado difundido en sus redes sociales. El mundo de la cultura no ha tardado en reaccionar a la triste noticia, que se suma a los fallecimientos el lunes de la actriz Verónica Echegui y el martes del cantante Manuel de la Calva.

Artistas, instituciones y personalidades han lamentado la noticia desde las redes sociales. La Academia de Cine compartía una publicación en X comunicando la noticia.

“Fallece Eusebio Poncela a los 79 años. El actor madrileño fue el rostro de cintas imprescindibles del cine español, como ‘Arrebato’ y ‘La ley del deseo’”, ha escrito la Academia.

La Unión de Actores y Actrices también se ha sumado a la despedida de Poncela a través de la red social X. En su publicación, el sindicato transmite su pesar po al noticia de la muerte y envía un emotivo “Descansa en paz”.

Las palabras de Antonio Banderas

El actor Antonio Banderas, con quien compartió rodaje en la película 'La ley del deseo', ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales recordando al actor. "Me encuentro en el trailer de maquillaje de la película que estoy rodando en Londres cuando me llega la noticia del fallecimiento de Eusebio Poncela. Tras el de Verónica Echegui, el de Manolo de la Calva, el de José Manuel Gorospe, la muerte viene a recordarnos lo efímero de nuestra existencia", comienza el actor.

Deja detrás Eusebio unos magníficos y bellos trabajos como actor. Con el compartí 'La Ley del Deseo', un relato de Almodóvar que rodamos en un Madrid ya lejano, lleno de ruptura, diversión y de lágrimas que manchaban la vida de extraordinarios y nuevos colores. Descansa en paz enigmático y querido amigo".

El Festival de Málaga lamenta la pérdida del actor

El Festival de Cine de Málaga también se ha pronunciado en redes sociales sobre la triste noticia. "El Festival de Málaga lamenta la pérdida de Eusebio Poncela, actor imprescindible del cine, el teatro y la televisión". El certamen recuerda la participación del actor en la Sección Oficial de 2001 con 'Sagitario' y en 2006 con 'Remake'. "Su talento y su recuerdo permanecerán siempre en nuestra memoria", ha expresado el festival.

El Teatro Arriaga de Bilbao

El Teatro Arriaga de Bilbao también ha querido despedir al artista. "Eusebio Poncela ha dejado su sello personal en el Arriaga en numerosas ocasiones. La última fue en 2023, actuando en El beso de la mujer araña. Sirva esta foto tomada en aquella ocasión para recordar a otro estupendo actor que nos deja. DEP. Goian bego!", escribe.

El Teatro Español

Otra institución artística en recordar al actor ha sido el Teatro Español, también en la red social X.

Eusebio Poncela fue un todoterreno del espectáculo, un hombre que también fue pintor, productor y guionista. Un artista que contaba con una amplia trayectoria y que siempre destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.

Uno de los trabajos más recordados de Eusebio Poncela es, sin duda, el papel de Dante que realizó en la película 'Martín Hache'. Un artista que se metió en la piel de sus personajes, que sintió el cine en primera persona y que en 2001 llegó a estar nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

Entre sus primeras películas figura 'Arrebato' (1979) aunque su salto a la fama llegó con la serie 'Los gozos y las sombras' (1982), adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester. En 1986, formó parte del elenco de 'Matador' y 'La ley del deseo', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar.

Trabajó con directores como Carlos Saura ('El Dorado'), Imanol Uribe ('El rey pasmado') o Pilar Miró ('Werther'), entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión.