Entre las víctimas mortales se encuentra un bebé que cumplía un año
El inmueble había sido declarado ilegal y el constructor ya ha sido detenido
Al menos 15 personas perdieron la vida este miércoles después de que un edificio residencial de cuatro plantas colapsara en la ciudad de Virar, en el estado indio de Maharashtra (oeste del país). Las autoridades locales confirmaron que entre los fallecidos se encuentra un bebé de apenas un año.
Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona con maquinaria pesada para intentar localizar a los desaparecidos, ante el temor de que varias personas permanezcan atrapadas bajo los restos del inmueble.
El edificio estaba declarado ilegal
Según la Corporación Municipal de Virar, el edificio contaba con doce viviendas y había sido catalogado como una construcción ilegal. El constructor ya ha sido arrestado mientras avanzan las investigaciones sobre lo sucedido.
Celebraban el cumpleaños de la bebé fallecida
El derrumbe habría tenido lugar mientras una de las familias celebraba el primer cumpleaños de la pequeña, según imágenes compartidas por los propios vecinos en redes sociales pocos minutos antes de la tragedia.
Causas aún desconocidas
Por ahora, las autoridades no han esclarecido los motivos del colapso, aunque no descartan fallos estructurales derivados de la mala calidad de la construcción.