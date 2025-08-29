Las autoridades investigan al turista tras difundir un vídeo que ha generado un gran rechazo en redes

Una mujer, investigada por dejar a su perro en plena ola de calor atado, con heridas, sin agua y sin comida en Lorca, Murcia

Un vídeo difundido en redes sociales por un turista español ha desatado la indignación en Kenia. En las imágenes se puede ver a un hombre bebiendo de una lata de cerveza Tuker, una marca local, para luego vaciar el resto de la bebida dentro de la trompa de un elefante.

“Solo un Tuker con un amigo con colmillos”, escribió en Instagram el usuario. Un texto que eliminó después ante el rechazo masivo de los usuarios. El español se hace llamar en redes Skydive_Kenya y asegura ser un “adicto a la adrenalina”.

En sus vídeos se le ve saltando en paracaídas, imágenes junto a animales salvajes o dando de comer a rinocerontes, algo prohibido en determinadas reservas. La 'BBC' ha asegurado que, tras analizar el vídeo, puede confirmar que no está manipulado.

Todo apunta a que las imágenes fueron tomadas en Ol Jogi, una reserva privada de Laikipia, conocida por sus programas de conservación. Este santuario, que se extiende sobre más 23.472 hectáreas, acoge a unos 500 elefantes y ha sido pionero en el rescate de animales huérfanos y en su posterior reintroducción a la vida silvestre.

Un trabajador de la reserva condenó el acto. “Esto nunca debió ocurrir. Somos una reserva dedicada a la conservación y esto nunca debió ocurrir. No permitimos que la gente se acerque a los elefantes”, dijo a la BBC, anticipando que el material sería entregado a las autoridades.

El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS), agencia estatal encargada de proteger la fauna también anunció el inicio de una investigación. “Estamos analizando lo ocurrido”, señaló su portavoz, Paul Udoto, en declaraciones a la BBC.

El elefante se hace llamar Bupa, un ejemplar de gran tamaño fácilmente reconocible por un colmillo dañado. Fue rescatado en Zimbabue en 1989, cuando solo tenía ocho años, tras una matanza masiva de elefantes. Desde entonces vive en Ol Jogi, donde se ha convertido en uno de los animales más fotografiados por los visitantes.