El plan de Trump, que busca inversores públicos y privados, es pagar a los habitantes de Gaza para que la franja quede bajo la tutela de Estados Unidos durante unos 10 años

Donald Trump recrea en un vídeo con IA la Gaza que sueña: un resort, estatuas de oro y Musk y Netanyahu como turistas de lujo

Trump cree que todo es dinero y así planifica hacer realidad su sueño inmobiliario en Gaza. La propuesta que está estudiando, el presidente de EEUU, es pagar a los habitantes de Gaza para que abandonen la franja rumbo a terceros países para dejar el territorio palestino bajo control estadounidense, que se encargaría de la reconstrucción tras la ofensiva militar de Israel. El plan de Trump plantea ofrecer 5.000 dólares (unos 4.200 euros) y otras ayudas para los gazatíes que dejen sus casas.

Fuentes anónimas han filtrado la información al Washington Post explicando que los aspectos clave de la propuesta estaban diseñados para "hacer realidad" la idea ya conocida de Trump de convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Medio". Para ello, el enclave palestino quedaría bajo la tutela de Estados Unidos durante unos 10 años, "hasta que una política palestina reformada y desradicalizada esté preparada para tomar el relevo", según ha publicado la web del Post, que habla de un informe de 38 páginas de la propuesta 'GREAT' por su abreviatura en inglés de ' Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (Reconstrucción, Aceleración Económica y Transformación de Gaza).

Durante una década la franja ahora arrasada por la ofensiva militar de Israel será reconstruida para convertirla en un lucrativo centro turístico y de empresas tecnológicas, gracias a la inversión de empresas públicas y privadas, que financiarían "megaproyectos de construcción", entre los que se incluirían fábricas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de playa y complejos de apartamentos.

Para hacerse con la Franja pagaría a los palestinos para que abandonaran Gaza, 5.000 dólares en efectivo (unos 4.200 euros) y subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar, así como un año de comida", según el informe. El plan calcula que una cuarta parte de los cerca de dos millones de residentes de Gaza aceptarían trasladarse fuera del territorio. De ellos, alrededor del 75 %, es decir, 375. 000 personas, optarían por abandonar definitivamente el enclave, según el documento.

El plan de Trump prevé que la inversión para reconstruir Gaza alcance los 100.000 millones de dólares

El plan que impulsa Trump se basa en modelos financieros desarrollados por un equipo con sede en Washington D. C. que también ha colaborado con el principal contratista estadounidense en la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. Los consultores han valorado que las inversiones para la reconstrucción de Gaza supondría unos 100 000 millones de dólares durante 10 años. También sugirieron en la presentación que se podrían reducir los costes adicionales animando a más habitantes de Gaza a emigrar y solicitando más contribuciones de ayuda internacional.

Una vez que Gaza "sea desmilitarizada y desradicalizada, Estados Unidos transferirá la autoridad a una entidad política palestina independiente", que eventualmente "se unirá a los Acuerdos de Abraham", los acuerdos de normalización negociados por Trump en su primer mandato entre Israel y varios Estados árabes, según el documento.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado no han querido comentar lo publicado por el Post, mientras que la consultora supuestamente vinculada al proyecto de reconstrucción de Gaza, la BCG afirmó que el trabajo sobre el plan no ha sido aprobado y que dos socios responsables del modelo han sido posteriormente despedidos.

Una persona familiarizada con la planificación dijo al periódico que el documento se completó en abril "con solo cambios mínimos desde entonces". Además, subrayó que el plan no es "prescriptivo, sino que explora lo que es posible". Algunos aspectos de la propuesta fueron publicados por primera vez por el Financial Times en julio.

El informe se publica tras la reunión celebrada el miércoles en la Casa Blanca entre Trump y varios funcionarios —entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner— para debatir cómo poner fin a la guerra de Gaza y los pasos a seguir en el futuro. El Sunday Times informó de que Blair —que lleva varios meses preparando un plan para la posguerra en Gaza— dijo a Trump durante la reunión que los habitantes de Gaza "estaban desesperados por tener un nuevo liderazgo y soñaban con convertirse en el próximo Dubái", sin citar fuentes.