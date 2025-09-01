Gaza sería controlado por EEUU en un régimen de fideicomiso, –entregado por Israel–, durante al menos 10 años, según un documento filtrado por The Washington Post

Israel declara Gaza como "zona de combate peligrosa": un nuevo ataque alcanza una panadería y deja una veintena de muertos

La filtración de un documento con los planes que contempla Estados Unidos para el futuro de Gaza revela que la Administración Trump pretendería evacuar a toda la población para convertir la Franja en un centro turístico y manufacturero.

Concretamente, según ha avanzado The Washington Post publicando en exclusiva el citado documento, de 38 páginas, Gaza sería controlado por EEUU en un régimen de fideicomiso, –entregado por Israel–, durante al menos 10 años.

Los planes de Estados Unidos para Gaza

El eje central de los planes en los que piensan Trump y Netanyahu pasaría así por reubicar, como mínimo temporalmente, a los dos millones de gazatíes de la Franja mientras abordan su reconstrucción.

Para llevarlo a cabo, las dos fórmulas que contemplan sería mediante lo que denominan literalmente “salidas voluntarias” a otro país o a través de lo que llaman “zonas restringidas y seguras” dentro del propio enclave. Todo después de que la zona haya quedado reducida a escombros, con la población asediada por los ataques que Israel comenzó el 7 de octubre de 2023 en respuesta a unos atentados de Hamás; una ofensiva que los de Benjamin Netanyahu todavía mantienen.

En el marco de ese desplazamiento de la población, el fideicomiso prevé ofrecer un ‘token’ digital a quienes posean terrenos a cambio de derechos para reurbanizar sus propiedades. Éste se utilizará para financiar una nueva vida en otro lugar o, eventualmente, se canjearía por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas ciudades inteligentes impulsadas por IA que se planea construir en Gaza, según el documento publicado por The Washington Post.

De igual modo, cada palestino que decida irse recibiría un pago de 5.000 dólares en efectivo, así como subsidios para cubrir cuatro años de alquiler en otro lugar y un año de alimentos.

Estados Unidos lideraría la reconstrucción de Gaza

De este modo, Estados Unidos lideraría la reconstrucción de la Franja, sirviéndose en el proceso de nanciación de inversores procedentes de los sectores público y privado, que desarrollarían megaproyectos comerciales que irían desde plantas de vehículos eléctricos hasta supuestos centros de datos o complejos turísticos, según el documento, del que también se hace eco EFE, y que recoge el plan denominado ‘GREAT Trust’, en español –‘‘Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza’–.

Entre tanto, las negociaciones para el fin de la guerra continúan y el pasado miércoles Donald Trump se reunió en la Casa Blanca para debatir cómo terminar el conflicto. En el encuentro estuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial presidencial, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico, Tony Blair; y el yerno de Trump, Jared Kushner, con conocidos intereses privados en Oriente Medio.

Al respecto, The Washington Post señala que “no está claro si la propuesta detallada y completa del GREAT Trust es lo que Trump tiene en mente”, si bien inciden en que “según dos personas familiarizadas con la planificación, se diseñaron específicamente para hacer realidad la visión del presidente de una ‘Riviera de Oriente Medio’; algo que sobre lo cual Trump ya expresó su deseo públicamente.

Fue en febrero cuando el mandatario republicano deslizó esa idea, una vez desplazados sus habitantes a Egipto y Jordania.

El rechazo de EEUU a los visados palestinos

La filtración del documento se produce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos haya ordenado a sus diplomáticos rechazar la mayoría de visas a titulares de pasaportes palestinos, –independientemente de si residen en el extranjero, en Gaza o en Cisjordania–,

No se aplicaría a los palestinos con doble nacionalidad que utilicen otros pasaportes ni a quienes ya hayan obtenido visados. Sí afectaría, sin embargo, a cualquier persona que posea únicamente un pasaporte palestino, emitido por primera vez en la década de 1990, cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) firmaron acuerdos que establecían un gobierno palestino semiautónomo en partes de Cisjordania y Gaza.