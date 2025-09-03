Gran desesperación de vecinos y turistas tras el accidente de funicular ocurrido en Lisboa: la angustiosa búsqueda de personas entre los escombros

Al menos 15 muertos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa: hay una veintena de heridos, varios de gravedad

Un accidente en un funicular de Lisboa ha dejado al menos 15 muertos. El suceso ha tenido lugar sobre las 18:00 y se produjo por un cable suelto que provocó que la máquina descarrilase y chocase con un edificio. Los pasajeros quedaron atrapados entre los escombros.

La agonía de las personas que quedaron atrapadas entre los restos del funicular es una imagen que ya ha impactado en la capital portuguesa. Decenas de efectivos de bomberos para ayudar a las personas que aún quedan entre los escombros. Por el momento, las autoridades han confirmado varios heridos de gravedad y al menos 15 personas han perdido la vida.

Las personas que subían en el funicular del Elevador de la Gloria detrás del vagón accidentado se bajaron rápidamente al ver el choque. Muchas de ellas trataron de ayudar a los heridos que quedaron debajo de la maquinaria. La desesperación de los vecinos ante lo ocurrido crecía por momentos al ver que todavía quedaban personas debajo del funicular.

Una humareda de polvo colapsaba la calle

Aunque la actuación de los equipos de emergencias ha sido rápida, no han podido hacer nada para salvar la vida de los fallecidos. Las autoridades confirman que sigue habiendo heridos graves a la espera de conocer su situación. El humo y el polvo colapsaba la calle en la que se produjo el suceso. A pesar de ello, muchas personas trataban de colaborar apartando los trozos de la máquina para poder rescatar a más pasajeros.