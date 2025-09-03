El funicular accidentado en Lisboa ya descarriló en 2018 y no se cobró ninguna víctima

El funicular accidentado en Lisboa ya descarriló en 2018, pero no hubo víctimas mortales: el descarrilamiento ha dejado al menos 15 personas muertas

Al menos 15 muertos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa: hay una veintena de heridos, varios de gravedad

Al menos 15 personas han perdido la vida en un accidente de funicular en Lisboa. El suceso ha tenido lugar en torno a las 18:00 de la tarde, cuando uno de los cables quedó descolgado provocando que la maquina descarrilase y se estrellase contra uno de los edificios de la capital portuguesa.

Las imágenes muestran que el funicular quedó destrozado, reducido a escombros entre los cuales quedaron atrapados los pasajeros. Los bomberos y servicios de emergencia que se trasladaron al lugar donde ocurrió el accidente, trataron de sacar rápidamente a todas las personas con la ayuda de los vecinos y los turistas que presenciaron el choque. La calle quedó colapsada por una gran humareda de polvo, algo que hacía crecer la angustia de todos los presentes.

El vagón descarrilado era el funicular del Elevador de Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.

El comunicado de la empresa responsable

La empresa responsable de la gestión del Elevador de Gloria, Carris, ha asegurado que se han llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada dos, el año pasado, en 2024.

El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18:00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española), debido a un cable que se encontraba suelto. Los Bomberos han desplegado más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos.