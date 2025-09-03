El funicular del Elevador de la Gloria descarriló mientras ascendía, chocó contra un edifico y ha dejado, por el momento, tres fallecidos y nueve heridos grave

La mayoría de las personas que viajaban eran turistas y el funicular no iba lleno

En el corazón de Lisboa ha ocurrido la tragedia. Al menos tres personas han fallecido y una veintena han resultado heridas. Todo ocurrió pasadas las 18:00 horas cuando descarriló el funicular del Elevador de la Gloria, en la capital de Portugal, Lisboa.

Todo ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando descarriló el funicular que subía hasta el centro de la ciudad y chocó contra un edificio. El funicular quedó totalmente destrozado en mitad de la cuesta, envuelto en una humareda y repleto de escombros entre los que se encontraban las personas que se encontraban en su interior. La mayoría de los pasajeros eran turistas y el tren no iba lleno.

Según informa CNN Portugal, por el momento ya hay tres personas fallecidas, al menos nueve de los numerosos heridos se encuentran en estado grave y los servicios de emergencias se encuentran rescatando a personas que están bajo los escombros. En el dispositivo de rescate participan 62 efectivos, apoyados por 22 vehículos terrestres, según informa el Institucional de Emergencia Médica de Portugal (INEM).

La directora de Protección Civil, Margarida Castro Martins, ha confirmado el balance de víctimas en declaraciones a la agencia de noticias Lusa. Además, ha indicado que por el momento hay varias personas atrapadas. El accidente ha tenido lugar minutos después de las 18.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española). Por el momento, se desconocen las causas del suceso. Los Bomberos de Lisboa han enviado ocho vehículos y 34 efectivos al lugar de los hechos.

En una nota publicada en el sitio web oficial de la Presidencia de la República , Marcelo Rebelo de Sousa dijo que "lamenta profundamente el accidente ocurrido esta tarde con el ascensor (funicular) Glória en Lisboa, en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los varios heridos leves", y expresó "sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia".

El Elevador de la Gloria, que tienen capacidad para 43 personas, es muy popular entre los turistas que visitan la ciudad. La última vez que descarriló fue en mayo de 2018, dejando el servicio paralizado durante al menos un mes, pero entonces no hubo heridos.