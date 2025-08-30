El choque entre un autobús, una furgoneta y un coche ha dejado nueve heridos, tres de ellos graves, en Mallorca

Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Manacor y Llevant

MallorcaUn total de nueve personas han resultado heridas este sábado, tres de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico en la carretera de Porto Cristo a Cales de Mallorca.

Según ha informado el SAMU 061 a los medios de comunicación, el suceso ha ocurrido en torno a las 09.41 horas, en la entrada a Cala Mendia, al chocar un autobús, una furgoneta y un coche.

Los heridos, trasladados a los hospitales de Manacor y Llevant

Hasta el lugar de los hechos, el SAMU 061 ha movilizado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y cuatro de Soporte Vital Básico (SVB), un Delta-Jefe de Guardia y un vehículo de logística.

También han actuado en la zona tres dotaciones del Parque de Bomberos de Mallorca de Manacor. Los Bomberos de Mallorca han tenido que excarcelar al conductor de la furgoneta.

El balance es de nueve personas heridas y, tras activarse el protocolo de triaje para atender a los afectados, los equipos de emergencias han determinado que el resultado ha sido de tres personas que ha resultado heridas graves, cuatro menos graves y dos leves. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Manacor y Llevant.