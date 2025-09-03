Un hematoma en una mano y la inflamación de sus tobillos dispara los rumores sobre el empeoramiento de la salud de Donald Trump

La alarmante imagen de los tobillos y manos de Donald Trump: ha sido diagnosticado con "inuficiencia venosa crónica"

Compartir







Donald Trump ha criticado los rumores y especulaciones sobre su muerte que han circulado por las redes sociales, entre comentarios y sospechas sobre la enfermedad que padece. El presidente de Estados Unidos, aseguró que son "noticias falsas". El republicano no desperdició la oportunidad para desviar la atención hacia Biden, que "no lo veías durante meses y nadie decía nada malo de él".

"Bueno, son noticias falsas. Es tan… tan falso. Por eso los medios tienen tan poca credibilidad. Sabía que estaban diciendo cosas como: ‘¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Le pasa algo?’ Y yo decía: ‘Si acabo de salir de ahí'», respondió Trump a un periodista en el Despacho Oval después de que este le apuntara que "hubo 1,3 millones de interacciones de usuarios sobre su muerte". "Lo había oído, pero no a ese nivel", añadió.

El mandatario aseguró que estos rumores se originaron por estar dos días sin hacer comparecencias ante la prensa y tras pasar los tres días del puente del Día del Trabajo jugando al golf. "(Joe) Biden no hacía conferencias durante meses. No lo veías. Y nadie decía que había algo mal con él. Y sabemos que no estaba en la mejor forma", argumentó Trump desviando la atención hacia el expresidente que padece de cáncer de próstata.

El líder republicano defendió haber estado "muy activo durante el fin de semana". Según dijo, hizo "una entrevista que duró como una hora y media", publicó en su red social Thruth y fue a "visitar a algunas personas en el club de golf". Trump se escudó en que este lunes se celebró en EE.UU. el Día del Trabajo, festivo en todo el país.

PUEDE INTERESARTE Los resultados del examen médico y del historial psicológico de Donald Trump, según la Casa Blanca

Un hematoma en una mano y la inflamación de sus tobillos dispara los rumores sobre el empeoramiento de la salud de Donald Trump

Los rumores sobre su estado de salud se originaron a raíz de fotografías en donde se le apreciaba un hematoma en su mano derecha, que a veces lo maquilla y que llevó a la Casa Blanca a reconocer el pasado 17 de julio que había sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Como él dijo, este fin de semana no llevó a cabo ninguna comparecencia pública, y una imagen publicada al salir del National Golf Club en Virginia, en la que se le veía sonriente con una gorra blanca de «USA», desató la polémica entre aquellos que cuestionaban que fuese auténtica.

Sin embargo, Trump estuvo compartiendo noticias y publicando mensajes en su red social, Truth Social, como acostumbra a hacer.